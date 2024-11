Der ESV Burgau muss im Spitzenspiel der Eishockey-Landesliga beim ERC Sonthofen am Sonntag ab 18 Uhr ohne seine Fans auskommen. Die Verantwortlichen der Oberallgäuer berufen sich bei dieser Maßnahme auf ihr Hausrecht und lassen keine Anhänger der Eisbären in ihr Eisstadion. Damit reagiert der Verein auf die Vorkommnisse beim Spiel am 27. Januar 2024.

