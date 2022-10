Eishockey

Der ESV Burgau peilt die Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga an

Plus Mit fünf Neuen und einem frischen Coach will der ESV Burgau in der Eishockey-Landesliga oben mitmischen. Die Runde beginnt am 9. Oktober mit einem Heimspiel.

Nach Trockenübungen im Sommer mit viel Ausdauer- und Krafttraining, einer sechswöchigen Vorbereitung auf Eis sowie insgesamt fünf Testspielen beginnt für die Burgauer Eisbären jetzt wieder der Ernst des Eishockeyspieler-Lebens. Zum Start in die Landesliga-Saison gastieren am Sonntag, 9. Oktober, ab 18 Uhr die Pfronten Falcons in der Burgauer Eishalle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

