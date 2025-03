Eisbären auf Finalkurs: Burgau besiegt Pegnitz im ersten Halbfinal-Spiel

Der ESV Burgau hat das erste Halbfinalspiel der Eishockey-Landesliga gegen die Pegnitz Ice Dogs gewonnen. In einer mitreißenden Partie setzten sich die Eisbären gegen das Team aus Oberfranken mit 6:3 (2:2/3:0/1:1) durch. Damit machten sie einen großen Schritt in Richtung Finale. Für den Einzug ins Endspiel sind zwei Siege erforderlich. Diesen zweiten Erfolg können die Markgräfler am kommenden Freitag in Pegnitz einfahren. Sollten die Eisbären im offenen Stadion der 13.000-Einwohner-Stadt verlieren, würde es am Sonntag in Burgau zu einem entscheidenden dritten Spiel kommen.

