Eisbären Burgau in den Play-offs: Im Viertelfinale wartet Pfronten 

Nach dem Sieg gegen den EV Moosburg am Freitagabend im zweiten Achtelfinalspiel und dem damit verbundenen Einzug ins Viertelfinale hatten die Eisbären am vergangenen Sonntag spielfrei und konnten auf ihren Gegner für die nächste Play-off-Runde warten. Um kurz nach 19 Uhr am Sonntagabend stand dann fest, dass die Markgräfler auf die Pfronten Falcons treffen. In den Durchführungsbestimmungen des Bayerischen Eissport Verbandes (BEV) ist das Prozedere für die K.o.-Partien eindeutig geregelt.

Im Achtelfinale spielten die acht besten Teams der Gruppe A über Kreuz gegen die acht besten Mannschaften der Serie B. Für das Viertelfinale findet sich dann folgende Regelung in den Richtlinien des BEV: „Für das Viertelfinale sind die Sieger der Achtelfinal- Play-off-Runde qualifiziert. Heimrecht in Spiel eins und drei hat immer die besser platzierte Mannschaft nach der Hauptrunde. Zur Ermittlung der Platzierungsrangfolge werden die Mannschaften in einer Tabelle zusammengeführt. Ist die Platzierung gleich, werden die in der Hauptrunde erreichten Punkte und Tore herangezogen.“

Für das Viertelfinale qualifizierten sich die besten acht Mannschaften der gemeinsamen Tabelle. Damit kommt es zu folgenden Viertelfinals: EHC Dorfen – Wanderers Germering, ERC Sonthofen – TSV 1863 Trostberg, ESV Burgau – EV Pfronten und EV Pegnitz – ESC Haßfurt. Die Eisbären spielten in dieser Saison schon viermal gegen die Pfronten Falcons. Dreimal gewannen die Markgräfler. Die Spiele endeten 4:2, 5:3 und 7:3. das letzte Aufeinandertreffen am 2. Februar entschieden die Falcons im Eisstadion unter dem Breitenberg.