Eisbären Burgau treffen im Achtelfinale der Play-offs auf Moosburg

Das am vergangenen Sonntag kurzfristig ausgefallene Spiel der Eishockey-Landesliga zwischen dem ESV Burgau und dem ERC Lechbruck wird am Freitagabend um 20 Uhr nachgeholt. Das gaben die Verantwortlichen des ESV Burgau bekannt. Die Gäste aus dem Ostallgäu hatten die Begegnung am Samstagnachmittag abgesagt. Als Begründung führten die Lechbrucker zehn krankheits- oder verletzungsbedingte Ausfälle an. Am Freitagabend, bei der 2:8-Niederlage der „Flößer“ konnte Trainer Jörg Peters auf 15 Feldspieler und zwei Torhüter zurückgreifen.

