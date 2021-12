Eisbären schnappen zu Hause wieder zu

Gegen die Gäste aus Pfronten gelingt ein Kantersieg.

Bei seinem Heimcomeback nach einer Serie von drei Auswärtsspielen feierte Eishockey-Landesligist ESV Burgau einen Kantersieg. Die Pfronten Falcons erlebten in der Eishalle beim Gsundbrunnenbad ein Debakel. Mit 9:1 (4:0/4:1/1:0) fegten die Eisbären die Allgäuer vom Eis.

Etwa 100 Zuschauer fanden trotz der verschärften Corona-Regeln den Weg in die Burgauer Eishalle. „Die spielen gar nicht wie ein Tabellenletzter“, bemerkte ein Zuschauer nach den ersten zehn Minuten der Begegnung. Zu diesem Zeitpunkt führten die Gastgeber erst mit 1:0 gegen den Tabellenletzten. Torschütze in der fünften Minute war Zach Erhardt. Der Kanadier schloss eine sehenswerte Kombination über David Ballner und Petr Ceslik mit einem Direktschuss unter die Latte ab (5.). Nach diesem Treffer bewahrte der gut haltende ESV-Goalie Roman Jourkov seine Farben mit einigen Paraden vor dem Ausgleich. Als Erhardt mit seinem zweiten Treffer in der elften Minute auf 2:0 stellte, war der Widerstand der Gäste ein wenig gebrochen.

Mit einem Treffer in Unterzahl, einem sogenannten Short-Handed-Goal, sorgte Mantas Stankius für den dritten ESV-Treffer (14.). Der Litauer tankte sich aus dem eigenen Drittel durch und schloss erfolgreich ab. In der Schlussminute des ersten Abschnitts erzielte der Ungar Bence Makovics das 4:0. Er kam hinter dem Pfrontener Tor an die Scheibe, umkurvte zwei Gästeverteidiger, fuhr vor den Kasten und jagte den Puck über die Schulter von Keeper Maximilian Dempfle in die Maschen.

Im Mitteldrittel waren vier Minuten gespielt, als die Gäste zu ihrem Ehrentreffer kamen. Die Eisbären agierten etwas zu sorglos und Benjamin Gottwalz netzte ein. Dieser Gegentreffer spornte die Burgauer wieder an. Nur eine Minute nach dem Pfrontener Treffer lag der Puck wieder im Gästetor. Nach einem Schlagschuss von David Heinrich von der blauen Linie hielt David Ballner den Schläger in die Flugbahn und fälschte unhaltbar ab.

Für den schönsten Treffer des Abends sorgte die zweite Burgauer Angriffsreihe. Nach einer schnellen Kombination über Mantas Stankius und Petr Ceslik kam die Hartgummischeibe zu David Ballner. Der Tscheche ließ dem Gästekeeper keine Chance und verwandelte eiskalt (27.) zum 6:1. Jetzt schalteten die Markgräfler einen Gang zurück und so kamen die Falcons zu einigen Chancen. Doch Keeper Jourkov war nicht zu überwinden. Nach einem Pass aus dem eigenen Drittel lief David Zachar alleine auf den Pfrontener Goalie zu und schlenzte zum 7:1 ein (38.).

Eine Minute vor Ende des Mitteldrittels war der gut aufgelegte Petr Ceslik erfolgreich. Er fälschte einen Schuss von Stankius ab. Im Schlussabschnitt verwalteten die Burgauer ihren deutlichen Vorsprung souverän. Fünf Minuten vor Ende markierte David Ballner den 9:1-Endstand. Sein Schuss wurde von einem Pfrontener Verteidiger abgelenkt und landete schließlich im Kasten.

Tore 1:0 Erhardt (5.), 2:0 Erhardt (11.), 3:0 Stankius (14.), 4:0 Makovics (20.), 4:1 Gottwalz (24.), 5:1 Ballner (25.), 6:1 Ballner (27.), 7:1 Zachar (38.), 8:1 Ceslik (39.), 9:1 Ballner (55.)

Strafen Burgau 14 Minuten, Pfronten 16 Minuten.