ESV Burgau geht als Favorit ins Heimspiel gegen die Falcons

Plus ESV-Coach Stefan Roth freut sich auf die Partie gegen Pfronten. Die Gäste aus dem Allgäu sind auf Wiedergutmachung aus.

Nach drei Auswärtsspielen in Folge kehren die Burgauer Eishockeycracks am Sonntag wieder aufs eigene Eis zurück. Um 18 Uhr steht das Heimspiel gegen die Pfronten Falcons auf dem Spielplan.