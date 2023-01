Eishockey

ESV Burgau startet fokussiert in die Aufstiegsrunde

Der ESV Burgau (Petr Ceslik am Puck) bestreitet am Sonntag das erste Spiel im neuen Jahr.

Plus Ihren ersten Eishockey-Auftritt im neuen Jahr haben die Burgauerin Sonthofen. Kapitän Heinrich fehlt voraussichtlich länger.

Mit einem Auswärtsspiel startet Eishockey-Landesligist ESV Burgau in die Aufstiegsrunde zur Bayernliga. Am Sonntag ab 18 Uhr steht die Partie beim ERC Sonthofen auf dem Spielplan. Schon in der Vorrunde kreuzten beide Teams zweimal die Schläger. In beiden Spielen hatten die Oberallgäuer das bessere Ende für sich. In Sonthofen gab es eine 3:5-Niederlage und zu Hause verloren die Burgauer mit 7:8 nach Verlängerung.

