ESV Burgau stellt sich mit dezimiertem Kader den Herausforderungen

Zu ihren nächsten beiden Punktspielen (Nummer 11 und 12) gehen am Wochenende die Kufencracks des ESV Burgau aufs Eis. Am Freitagabend um 20 Uhr ist der SC Reichersbeuern im Burgauer Eisstadion am Gsundbrunnenbad zu Gast und am Sonntag müssen die Eisbären beim EV Fürstenfeldbruck ran. Eröffnungsbully im offenen Stadion der oberbayerischen Kreisstadt ist um 17.15 Uhr. Vor den beiden Wochenendpartien verabschiedeten sich drei Akteure aus dem ESV-Kader.

