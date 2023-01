Fanblock nach Becherwürfen geräumt: Burgau verliert turbulentes Heimspiel

Plus Die Burgauer Eisbären zeigen trotz Niederlage gegen ein Topteam eine gute Leistung und fühlen sich durch Schiedsrichterentscheidungen benachteiligt.

Die Dingolfing Isarrats waren das beste Team, das im bisherigen Saisonverlauf im Burgauer Eisstadion aufgetreten ist. Der 8:4-Erfolg (2:2/3:1/3:1) der Niederbayern war auch durchaus verdient, fiel allerdings nach dem Spielverlauf zu hoch aus. Die Leistung der drei Schiedsrichter beim Aufstiegsrundenspiel zur Eishockey-Bayernliga sorgte für reichlich Diskussionen.