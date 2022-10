Eishockey

05:55 Uhr

Im Eispalast des ESV Burgau steht ein Vater-Sohn-Duell an

Plus Die Eishockey-Partie ESV Burgau – TSV Trostberg wird zum Familientreffen im Haus Zachar. Bereits an diesem 14. Oktober 2022 spielen die Eisbären auswärts.

Von Uli Anhofer

Der erste Doppel-Spieltag dieser noch jungen Saison steht für die Burgauer Kufencracks an. Eishockey-Landesligist ESV Burgau spielt an diesem Freitag, 14. Oktober (Anpfiff ist um 20 Uhr), bei der SG Schliersee/Miesbach 1B. Die Oberbayern gewannen ihr erstes Saisonspiel 3:0 gegen die Nature Boyz Forst. Am Sonntag, 16. Oktober, erwarten die Burgauer dann ab 18 Uhr den TSV Trostberg. Dieses Heimspiel im Burgauer Eispalast wird zum Familientreffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

