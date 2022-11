Jetzt gilt’s für den Eishockey-Landesligisten ESV Burgau

Plus Die Eisbären starten am 4. November 2022 ins Heimspiel gegen den amtierenden Meister der Eishockey-Landesliga. Wie sich der ESV Burgau vorbereitet.

Nach einem spielfreien Wochenende greifen die Burgauer Kufencracks wieder ins Geschehen ein. Zum Heimspiel empfängt Eishockey-Landesligist ESV Burgau an diesem 4. November 2022 ab 20 Uhr den SC Reichersbeuern. Zwei Tage später, am Sonntag, geht die Reise dann nach Bad Aibling. Die Partie im oberbayerischen Kurort beginnt um 18.45 Uhr.