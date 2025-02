Letztes Hauptrundenspiel: Entscheidung über Platzierung vor Play-offs

Am Sonntagabend steht für den ESV Burgau das abschließende Spiel der Hauptrunde in der Eishockey-Landesliga Gruppe A auf dem Programm. Gegner ab 18 Uhr in der Eishalle beim Gsundbrunnenbad ist der ERC Lechbruck. Ob die Partie noch Einfluss auf die endgültige Platzierung der Eisbären hat, entschied sich am Freitagabend in der Begegnung zwischen dem ERC Sonthofen und dem ERC Lechbruck. Dieses Spiel war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet. Sollte Spitzenreiter Sonthofen in der regulären Spielzeit von sechzig Minuten gewinnen, können die Eisbären nicht mehr vorbeiziehen und werden als Tabellenzweiter in die Play-offs gehen.

