Marvin Mändle: „Niveau in Burgau ist extrem nach oben gegangenen“

Marvin Mändle ist ein echtes Urgestein des ESV Burgau. Vor kurzem wurde der 26-Jährige für sein 200. Spiel in der Herrenmannschaft des Vereins geehrt – ein Meilenstein, der die Entwicklung sowohl seiner eigenen Karriere als auch des Vereins widerspiegelt. Im Interview spricht der erfahrene Spieler über die Fortschritte der Burgauer Eisbären in der Eishockey-Landesliga, den Einfluss der begeisterten Fans und die großen Ziele des ESV in der laufenden Saison.

