Neuzugänge beim ESV Burgau schlagen ein

Plus Der ESV Burgau gewinnt sein Auswärtsspiel gegen Bad Aibling und kann nicht mehr von Tabellenplatz drei verdrängt werden.

Eishockey-Landesligist ESV Burgau wird die Vorrunde als Tabellendritter abschließen. Die Eisbären siegten in ihrem Auswärtsspiel beim EHC Bad Aibling mit 5:2 (1:1/2:1/2:0). Damit können die Burgauer nicht mehr von Rang drei verdrängt werden. Der einzig verbliebene Konkurrent, der ERC Lechbruck, kann maximal nach Punkten gleichziehen.