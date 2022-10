Eishockey

17:55 Uhr

Petr Ceslik kehrt ins Eishockey-Team des ESV Burgau zurück

Plus Eishockey-Landesligist ESV Burgau tritt zweimal in folge auswärts an. Trainer Erwin Halusa ist froh, dass Petr Ceslik endlich wieder mitmischen darf.

Von Uli Anhofer

Zwei Auswärtsspiele hat Eishockey-Landesligist in den kommenden Tagen vor der Brust. An diesem Freitag, 21. Oktober 2022, gastieren die Eisbären ab 20 Uhr beim SV Pfronten und am Sonntag, 23. Oktober, steht ab 18 Uhr das Spiel beim ERC Sonthofen an.

