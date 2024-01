Pflichtaufgabe erfüllt: Burgauer Eisbären besiegen Nature Boyz Forst

Plus Auch im Heimspiel sind die Burgauer Eisbären eiskalt und gewinnen ohne Mühen gegen Forst. Kurz vor dem Gipfeltreffen patzt Spitzenreiter Sonthofen.

Im Eishockey-Landesligaspiel gegen die Nature Boyz Forst gelang den Burgauer Eisbären vor 483 Zuschauern ein eher glanzloser 5:2 (2:1/2:0/1:1)-Heimerfolg. Die Eisbären sind nach diesem Sieg bis auf einen Punkt an Tabellenführer Sonthofen herangerückt. Denn die Oberallgäuer verloren ihr Heimspiel gegen Schlusslicht ERC Lechbruck völlig überraschend mit 1:5. Am kommenden Freitag kommt es nun zum Gipfeltreffen.

ESV-Trainer Erwin Halusa musste wegen Erkrankungen auf Marvin Mändle, Max Arnawa, Jakob Schwarzfischer, Joshua Tsui und Philipp Maurer verzichten. Damit standen dem Coach neben den beiden Torhütern Philipp Schnierstein und Benedict Schaller 15 Feldspieler zur Verfügung.