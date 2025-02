Play-offs: Burgauer Eisbären gegen einen vierfachen Weltmeister

Zum fünften und sechsten Mal in dieser Saison kreuzen die Eisbären ihre Schläger mit den Pfronten Falcons. Im Viertelfinale der Eishockey-Landesliga kommt es am Freitagabend um 20 Uhr im Burgauer Eisstadion beim Gsundbrunnenbad zum ersten K.o.-Spiel der Best-of-Three-Serie. Match zwei wird am Sonntag in Pfronten ausgetragen und startet um 18.45 Uhr. Eine eventuelle dritte und entscheidende Partie stünde dann am Freitag, 7. März, erneut in Burgau auf dem Spielplan.

