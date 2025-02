Play-offs: Eisbären Burgau lösen vorzeitig das Ticket fürs Viertelfinale

Der ESV Burgau hat das Viertelfinale der Eishockey-Landesliga erreicht. Die Eisbären gewannen das zweite Achtelfinale der Best-of-Three-Serie in Moosburg mit 5:1 (1:1/1:0/3:0). Nach dem 7:1 im ersten Spiel ist der Einzug in die Runde der besten acht Landesligateams damit perfekt. Gegen wen die Burgauer im Viertelfinale antreten müssen, stand bis Redaktionsschluss noch nicht fest, da potenzielle Gegner am Sonntagabend in Entscheidungsspielen standen. Den Sprung ins Viertelfinale machten am Freitag auch der ESC Dorfen (9:1/7:2 gegen Fürstenfeldbruck), der ERC Sonthofen (9:1/8:4 gegen Bad Aibling), der EV Pegnitz (13:5/10:4 gegen Lechbruck) und der ESC Haßfurt (6:3/5:1).

