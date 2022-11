Siegtor in der Verlängerung: Mario Seifert erlöst den ESV Burgau

Plus Der ESV Burgau vergibt im Heimspiel der Eishockey-Landesliga gegen Schliersee/Miesbach 1B viele Chancen, ehe der knappe Erfolg feststeht.

Zwei Punkte geholt hat der Eishockey-Landesligist im Heimspiel gegen die SG Schliersee/Miesbach 1B. Die Eisbären gewannen am Abend des 20. November 2022 mühsam und erst nach Verlängerung 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0).