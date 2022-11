Eishockey

vor 39 Min.

Siegtreffer in letzter Sekunde: Der ESV Burgau feiert eine Eishockey-Party

Plus 350 Fans sehen in Burgau eine Eishockey-Partie auf höchstem Landesliga-Niveau. Eisbär David Zachar entscheidet das Spiel durch das 7:6 nach 59:59 Minuten.

Von Jan Kubica

So ein irres Finale hat der Eispalast in Burgau noch nicht gesehen. Und wohl auch keiner der 350 begeisterten Eishockey-Fans, die den Landesliga-Hit emotional und stimmungsvoll begleitet hatten. Jedenfalls wollte sich im ersten Überschwang der Gefühle niemand an einen Siegtreffer in buchstäblich letzter Sekunde erinnern. Und genau das war Eisbär David Zachar gerade gelungen.

