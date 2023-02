Eishockey

12:03 Uhr

Souveräner Heimsieg: Burgauer Eisbären sind zurück in der Erfolgsspur

Im Angriff eiskalt und in der Defensive eine Einheit: Der ESV Burgau gewinnt ein wichtiges Heimspiel im Aufstiegskampf.

Plus Die Burgauer Eisbären holen einen Big Point in der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga. Ein souveräner Heimsieg gegen Reichersbeuern stößt das Tor zu den Play-offs weit auf.

Von Uli Anhofer

Der ESV Burgau hat einen weiteren Schritt in Richtung Play-offs gemacht. Die Eisbären besiegten am Sonntagabend vor rund 400 Zuschauerinnen und Zuschauern einen der Hauptkonkurrenten um den vierten Platz in der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga, den SC Reichersbeuern, mit 5:2 (1:1/3:0/1:1). Die Burgauer haben die knappe Niederlage vom Freitag gegen die Germering Wanderers gut verkraftet.

