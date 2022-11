Eishockey

17:55 Uhr

Taktische Umstellung bringt dem Eishockey-Landesligisten ESV Burgau den Erfolg

David Ballner (hier im Heimspiel gegen Trostberg) erzielte bei schwierigen äußeren Bedingungen in Lechbruck zwei Treffer für den ESV Burgau.

Plus Lange ist das Eishockeyspiel in Lechbruck offen, doch letztlich findet der ESV Burgau den entscheidenden Kniff. Der Weg in die Meisterrunde scheint frei.

Die Eisbären bleiben der Meisterrunde in der bayerischen Eishockey-Landesliga auf der Spur. Das Punktspiel beim ERC Lechbruck gewann der ESV Burgau vor allem aufgrund einer erheblichen Leistungssteigerung im dritten Drittel 7:4 (1:1, 1:1, 5:2).

