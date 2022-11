Eishockey

24.11.2022

Undankbare Pflichtaufgabe für den ESV Burgau

Plus Das Spiel beim ERC Lechbruck wird für den Eishockey-Landesligisten ESV Burgau schwer. Doch Ausreden gibt’s nicht im Kampf um die Play-offs.

Beim ERC Lechbruck tritt Eishockey-Landesligist ESV Burgau an diesem Freitag, 25. November 2022, an. Start der Begegnung im offenen Stadion im Ostallgäu ist um 19.30 Uhr. In dieser Spielzeit gab es noch kein Punktspiel zwischen den beiden Kontrahenten. In der Vorbereitungsphase aber feierten die Burgauer einen 6:4-Erfolg.

