Eishockey

vor 18 Min.

Vieles ist Kopfsache beim Eishockey-Landesligisten ESV Burgau

Plus Zwei Eishockey-Duelle mit höchst unterschiedlichen Vorzeichen warten auf den ESV Burgau. Erst geht's zum Schlusslicht, dann gegen den Primus der Landesliga.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Unterschiedlicher könnten die Aufgaben gar nicht sein als jene, vor denen Eishockey-Landesligist ESV Burgau in seinen Spielen am 2. und 4. Dezember 2022 steht. Am Freitagabend (20 Uhr) spielen die Eisbären beim Schlusslicht der Liga, Nature Boyz Forst, am Sonntag ab 18 Uhr gastiert Spitzenreiter ERC Sonthofen im Burgauer Eisstadion.

