Eishockey

11:55 Uhr

Vor dem Rückspiel in Bad Tölz: Kampfansage an den ESV Burgau

Plus Eishockey-Landesligist SC Reichersbeuern hat das 6:7 beim ESV Burgau noch in den Köpfen. Das Selbstbewusstsein der Eisbären muss das aber nicht erschüttern.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Zum zweiten von drei Auswärtsspielen in Serie müssen die Burgauer Eisbären am Sonntag, 13. November, antreten. Nach dem knappen 5:4-Erfolg in Bad Aibling steht das Rückspiel beim SC Reichersbeuern an. Spielbeginn in der Eishalle in Bad Tölz ist um 17 Uhr.

