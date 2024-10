Zwei Wochenenden mit nur jeweils einem Landesliga-Auftritt stehen für die Eishockeyspieler des ESV Burgau an. Am Sonntag, 3. November, empfangen die Eisbären ab 18 Uhr die Wanderers Germering, exakt eine Woche später treten die Burgauer in Sonthofen an.

