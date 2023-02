Eishockey

12:44 Uhr

Zweistellig Gegentore: Geht Burgau im Aufstiegskampf die Puste aus?

Plus Nach einer souveränen Serie müssen die Burgauer Eisbären in der Eishockey-Aufstiegsrunde kräftig schlucken. Im Auswärtsspiel hagelt es zweistellig Tore. Der zweite Platz ist erstmal dahin.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Ein rabenschwarzes Wochenende liegt hinter den Eisbären. Der Eishockey-Landesligist ESV Burgau hat in den Partien der Aufstiegsrunde zur Bayernliga am Freitag und Sonntag insgesamt zwanzig Gegentreffer einstecken müssen. Viel zu viel und für einen Aufstiegsaspiranten unwürdig. Nach dem 6:9 gegen den ESV Waldkirchen gingen die Markgräfler am Sonntag mit 3:11 (2:3/1:5/0:3)-in Dingolfing gnadenlos unter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .