Eishockeyspiel

vor 49 Min.

Aufstiegsrunde zur Bayernliga: Eisbären kämpfen in Trostberg vergebens

Plus Die Burgauer verlieren in der Aufstiegsrunde zur Eishockey-Bayernliga das zweite Spiel in Folge. Das Team von Coach Erwin Halusa ist personell geschwächt.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Ein gebrauchtes Wochenende hat Eishockey-Landesligist ESV Burgau hinter sich. In der Aufstiegsrunde zur Bayernliga mussten die Eisbären zwei Niederlagen einstecken. Am Freitag gab es auf eigenem Eis ein 4:8 gegen die Riverrats Dingolfing (wir berichteten) und am Sonntag verlor eine dezimierte Burgauer Truppe in Trostberg mit 3:6 (2:3/1:0/0:3).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen