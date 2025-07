Hip-Hop-Tänzer feiern Erfolge bei der Süddeutschen Meisterschaft

Ein überaus erfolgreiches Wochenende haben die Hip-Hop-Tänzer der Tanzschule Corazón in Würzburg verbracht: Bei der Süddeutschen Meisterschaft der DTHO regnete es Medaillen und Pokale auf die Günzburger, die mit Trainerin Carmen Deppé und Tanzschulchef Thomas Baur angereist waren. Begeistert waren die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen dabei nicht nur von den Erfolgen dieses Wochenendes, sondern auch von der Wettkampfatmosphäre in der Tectake-Arena und den freundschaftlichen Begegnungen mit anderen Tänzerinnen und Tänzern, mit denen es in Würzburg ein Wiedersehen gab.

Günzburgs Hip-Hop-Tänzer triumphieren bei DTHO-Meisterschaft in Würzburg

Drei Formationen aus Günzburg traten am Samstag im Mannschaftswettbewerb an: Die Kids-Gruppe Footprints, die neu formierte Juniors-1 Formation True Colors und die bereits seit vielen Jahren erfolgreiche Ü30-Formation No End, in der auch Trainerin Carmen Deppé selbst mittanzt, starteten in den Wettbewerb. Hier müssen die Gruppen ihre Tänze zweimal zeigen: In der Vorrunde entscheidet die Jury, in welcher Wertungskategorie die Mannschaften antreten, wobei die Masterclass die höchste Schwierigkeitsstufe darstellt. Hier treten die besten Teams des Wettkampftags dann in einer Finalrunde gegeneinander an. Alle drei Mannschaften aus Günzburg schafften es in die Masterclass, True Colors ließ dabei sage und schreibe acht andere Formationen ihrer Altersklasse aus ganz Süddeutschland hinter sich.

Icon Vergrößern Auch die Ü30-Formation No End der Tanzschule Corazón freut sich über den Titel Süddeutscher Meister 2025. Foto: Thomas Baur Icon Schließen Schließen Auch die Ü30-Formation No End der Tanzschule Corazón freut sich über den Titel Süddeutscher Meister 2025. Foto: Thomas Baur

Die Juniors-1- Formation konnte sich am Ende über den 6. Platz in der M-Reihe freuen. Ganz großen Jubel gab es bei den Kids: Die Gruppe Footprints überzeugte die Jury mit einem fehlerfreien Finaldurchgang und gewaltiger Energie auf der Tanzfläche. Ein Auftritt, der mit dem Titel als Süddeutscher Meister 2025 bei den Small Groups belohnt wurde.

Zwei Hip-Hop-Gruppen aus Günzburg sind Süddeutsche Meister 2025

Beschwingt durch den Erfolg der Nachwuchsgruppen stieg dann am Nachmittag die Ü30-Formation No End in den Wettbewerb ein. In der Finalrunde legten die Tänzerinnen um Trainerin Carmen Deppé dann noch einmal eine ordentliche Schippe drauf und zeigten die wohl anspruchsvollste und schnellste Choreografie in dieser Wettbewerbsklasse. Der Einsatz der Erwachsenen und das wochenlange Training haben sich ausgezahlt: Nach mehreren gewonnenen Titeln in den vergangenen Jahren dürfen sich auch No End nun Süddeutsche Meister 2025 nennen.

Icon Vergrößern Die neue Formation True Colors der Tanzschule Corazón schaffte bei ihrer ersten Meisterschaft auf Anhieb den Sprung in die Masterclass und freut sich dort über den 6. Platz. Foto: Thomas Baur Icon Schließen Schließen Die neue Formation True Colors der Tanzschule Corazón schaffte bei ihrer ersten Meisterschaft auf Anhieb den Sprung in die Masterclass und freut sich dort über den 6. Platz. Foto: Thomas Baur

Der zweite Wettkampftag in der Würzburger Tectake-Arena gehörte dann den Solo- und Duotänzern. Und auch am Sonntag gab es Grund zum Jubeln für die Tänzerinnen der Tanzschule Corazon. In der Altersklasse Juniors 2 gewann Eva Basner in der B-Reihe Silber. Bei den Juniors 1 ging der zweite Platz in der A-Reihe an Vicki Baur, Michelle Streich durfte sich in der B-Reihe über Bronze freuen. Laura Cvirn wurde in der C-Reihe 8., Louisa Deutschenbaur kam auf Platz 7. In der D-Reihe nahm Lilli Wirbel auf Platz 1 Gold mit nach Hause. Bei den Duos freuten sich Paulina Buhmann und Louisa Deutschenbauer in der B-Reihe über die Silbermedaille. Und das Kids-Duo Laila Fuchs und Marie Kolenda sicherte sich in der A-Reihe den ersten Platz. (AZ)