VfR Jettingen verpasst den Auswärtssieg, bleibt aber erneut ungeschlagen

Welchen Anspruch der VfR Jettingen im Duell mit dem SV Wörnitzstein-Berg hatte, war am Freitagabend im Donauwörther Stadion im Stauferpark bereits ab der ersten Minute klar zu erkennen. „Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr“, fasste Trainer Johannes Putz die Anfangsphase des Spiels zusammen. Wie schon in der Vorwoche gegen den FC Maihingen setzten die Jettinger ihren Gegner von Beginn an stark unter Druck. Trotzdem kam der VfR in 90 Minuten nicht über ein 0:0 hinaus.

Jonathan Lübbers Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

VfR Jettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Johannes Putz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis