Erneut ungeschlagen: VfR Jettingen spielt 0:0 gegen den SV Wörnitzstein-Berg

Fußball

VfR Jettingen verpasst den Auswärtssieg, bleibt aber erneut ungeschlagen

Trotz guter Chancen muss sich der VfR Jettingen mit einem 0:0 beim SV Wörnitzstein-Berg zufriedengeben. Trainer Johannes Putz spricht von einem gerechten Unentschieden.
Von Jonathan Lübbers
    Der VfR Jettingen um Justus Riederle (links) und Torhüter Lucca Nagel kam beim SV Wörnitzstein-Berg nicht über ein 0:0 hinaus.
    Der VfR Jettingen um Justus Riederle (links) und Torhüter Lucca Nagel kam beim SV Wörnitzstein-Berg nicht über ein 0:0 hinaus. Foto: Ernst Mayer (Archivbild)

    Welchen Anspruch der VfR Jettingen im Duell mit dem SV Wörnitzstein-Berg hatte, war am Freitagabend im Donauwörther Stadion im Stauferpark bereits ab der ersten Minute klar zu erkennen. „Wir haben losgelegt wie die Feuerwehr“, fasste Trainer Johannes Putz die Anfangsphase des Spiels zusammen. Wie schon in der Vorwoche gegen den FC Maihingen setzten die Jettinger ihren Gegner von Beginn an stark unter Druck. Trotzdem kam der VfR in 90 Minuten nicht über ein 0:0 hinaus.

