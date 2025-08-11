Beim Dressur- und Springreiten: Einige Heimsiege beim Jettinger Reitturnier

Auch in diesem Jahr lockte der RFV Jettingen wieder die besten Reiterinnen und Reiter der Region sowie hunderte Zuschauende mit den Dressur- und Springreitturnieren an. Immer wieder gab es dabei aus Jettinger Sicht Grund zu jubeln. An beiden Turnierwochenenden setzten sich in vielen Disziplinen Sportlerinnen und Sportler des Heimatvereins durch. „Es waren zwei wirklich schöne Turniere“, blickt auch Georg Linder, zweiter Vorsitzender des Reitvereins, zufrieden auf die beiden Wochenenden zurück.

Dabei herrschten zunächst keine optimalen Bedingungen, unter denen das Dressurturnier begann: Schon in den Tagen vor dem Wettbewerb hatte es viel geregnet und auch zum Turnierstart am Samstag, 2. August, blieb es nicht lange trocken. Nach einigen Schauern am Vormittag folgte am Nachmittag der große Wolkenbruch.

Viel Regen beim Dressurreiten

Zwar hat der Reitplatz in Jettingen den großen Vorteil, dass dort Sandboden verlegt ist, in dem das Wasser schnell versickert. Dennoch war der Starkregen für die Reiterinnen und Reiter aufgrund der enormen Wassermengen sehr unangenehm und erschwerte die Aufgabe. Ein sehr gutes Durchhaltevermögen bewies dabei die Reiterin Mona Jeckle vom RFV Holzgünz im Landkreis Unterallgäu. Als letzte Reiterin musste sie in der Prüfung der Klasse M** im strömenden Regen antreten, behielt aber die Nerven und gewann die Prüfung. Beste Reiterin aus dem Landkreis Günzburg war bei dieser Prüfung Luisa Fink vom RFV Jettingen, sie belegte Rang drei.

Bei der Dressurprüfung der Klasse S* gab es zwei punktgleiche Sigerinnen. Eine davon war Brigitte Schnödt vom RFV Günzburg mit dem Pferd Feliciano. Foto: Ernst Mayer

Das Highlight des Dressurturniers stand dann am zweiten Turniertag an: Für den Sonntagnachmittag war eine Dressurprüfung der Klasse S* angesetzt. Passend dazu hatte sich das Wetter merklich gebessert, das Regenwasser des Vortags war zu großen Teilen versickert und abgesehen von kleineren Regenschauern blieb es trocken. Bei der Wertung dieser Prüfung gab es eine Besonderheit. Obwohl das Ergebnis bis auf drei Nachkommastellen genau angegeben wird, kam es auf dem ersten Platz zu Punktgleichheit und dementsprechend zu zwei Siegerinnen. Zum einen setzte sich Brigitte Schnödt vom RFV Günzburg in der schwierigen Prüfung durch. Außerdem gewann erneut Mona Jeckle. Bei der Prüfung der Klasse M* feierte mit Carina Riegg zudem eine weitere Reiterin des RFV Jettingen einen Heimerfolg.

„Das war wirklich perfekt“: Gutes Wetter beim Springreiten

Am vergangenen Wochenende stand in Günzburg dann das Springreitturnier an – bei deutlich besserem Wetter, als noch in der Vorwoche. „Das war wirklich perfekt“, freute sich Georg Linder über die Temperaturen um die 30 Grad. Zwar sei auch das Dressurturnier trotz des schlechten Wetters ordentlich besucht worden, erklärt Linder. Aber beim Springturnier, zu dem in der Regel ohnehin mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als bei der Dressur kommen, sei der Andrang in diesem Jahr dank des Sommerwetters sehr groß gewesen. „Wir hatten so viele Besucher, dass am Mittag beim Essen alle Plätze belegt waren“, berichtete Linder.

Bei den hohen Temperaturen mussten die Reiterinnen und Reiter für die Abkühlung der Pferde sorgen. Foto: Ernst Mayer

Für den Reitverein ist die Gastronomie während des Turniers wichtig, um sich zu finanzieren. In diesem Jahr sei man mit dem Umsatz „sehr zufrieden“, so Linder. Besonders das Paprikaschnitzel, das es traditionell jedes Jahr während der Turniere gibt, sei wieder gut angekommen.

Springturnier läuft für den RFV Jettingen auch sportlich gut

Und auch sportlich lief es am Springturnier-Wochenende aus Sicht des RFV Jettingen gut. In der Prüfung der Klasse L mit einer Hindernishöhe von 115 Zentimetern gewann Luis Weishaupt vom heimischen Reitverein. Bei der Prüfung der Klasse M mit einer Hindernishöhe von 120 Zentimetern belegten Reiterinnen und Reiter des RFV Jettingen sogar die ersten vier Plätze. Den Sieg sicherte sich Andrew Chul Hee Jung auf dem Pferd StarBlue, gefolgt von Luis Weishaupt, Charlotte Haas und erneut Andrew Chul Hee Jung auf dem Pferd Columbus.

Und auch in der Springprüfung der Klasse M* mit einer Hindernishöhe von 125 Zentimetern deutete lange Zeit alles auf einen Heimsieg hin. Beim Stechen führte Luis Weishaupt mit seinem Pferd Con Caya das Teilnehmerfeld fast bis zum Schluss an. Allerdings schaffte es Emma Viktoria Spies von der TSG Brunnenmühle-Dasing als letzte Reiterin des Durchgangs, Weishaupt doch noch auf Platz zwei zu verdrängen.