Erster Heimsieg der Saison: Günzburg gewinnt Angriffsspektakel gegen Coburg II

In einem temporeichen und spannenden Handballspiel besiegte der VfL Günzburg die HSC 2000 Coburg II in der Handball-Regionalliga mit 39:37 (18:20). Dabei reisten die Coburger mit einem stark besetztem Kader in die Günzburger Sporthalle.

So wusste VfL-Trainer Sandro Jooß spätestens nach dem Ausfüllen des Spielberichtes, dass die Coburger Mannschaft in Günzburg nichts mit den HSC-Kadern der ersten beiden Spieltage zu tun hatte. Zwar war der Gegner insgesamt sehr jung aufgestellt, etliche A-Jugendliche aus der Coburger Jugendbundesliga-Mannschaft waren mit an die Donau gereist. Aber auch viele Spieler, die schon zum Kader der ersten Mannschaft aus der 2. Liga gehörten und dort bereits Einsätze feiern durften, waren nach Günzburg gereist.

Nach Umstellungen beim VfL: Coburg II übernimmt Kontrolle

Matteo Menges erzielte das 0:1, Marks Lillienfelds das 1:2. Beide drückten dem Spiel ihren Stempel auf, Menges erzielte acht und Lillienfelds elf Tore. Dazwischen verwandelte Gabriel Scholz einen seiner insgesamt fünf Siebenmeter traumwandlerisch sicher. Die VfL-Abwehr, in welcher der verletzte Beni Telalovic schmerzlich vermisst wurde, tat sich von Anfang an schwer mit den schnellen Franken. Da im Angriff aber einiges wie am weinroten Schnürchen lief, führten die Günzburger zunächst mit 4:3. Durch Noah Heisch, der nach neun Treffer zum „Man of the Match“ gewählt wurde, erhöhte der VfL kurz darauf sogar mit 7:5.

Danach folgte die stärkste Phase des Coburger Perspektivteams: In der 20. Minute musste Jonathan Cremer auf die Bank, der hinten wie vorne eine stabile Größe im VfL-Spiel war. Dadurch wurden gleich mehrere Umstellungen nötig. Die Gäste wirkten überlegen und gingen in Führung, doch die Günzburger kämpften in ungewohnten Formationen beherzt. Der Rückstand wuchs nicht weiter an und so ging es bei einem Zwischenstand von 18:20 in Schlagdistanz in die Kabinen.

Cremer, den VfL-Physio Hans Peter Beer eigentlich erst auf der Bank lassen wollte, probierte es beim Wiederanpfiff doch noch einmal – und prägte den weiteren Verlauf des Spiels entscheidend mit. Nach 30 torlosen Sekunden zu Beginn der zweiten Halbzeit begann ein Spiel mit atemberaubendem Tempo. In nur 140 Sekunden fielen acht Tore. Den letzten davon erzielte Daniel Jäger zum 23:23-Ausgleich. Die Abwehr kam auf beiden Seiten kaum hinterher.

Günzburg feiert ersten Heimsieg – und bangt um Christl

Leidtragende waren dabei die zwei Torhüter. Auch wenn Julian Lohner kaum eine Chance hatte, an einen der freien Bälle zu kommen, wechselte Trainer Stephan Hofmeister zwischen den Pfosten. Damit bewies er ein glückliches Händchen. Hatten bis dahin beide Keeper zusammen fünf Bälle gehalten, sollte Routinier Patrick Bieber im weiteren Verlauf des Spiels neun weiteren Würfen den Weg ins Tor verstellen.

Das Spiel verlief nun wieder auf Augenhöhe, mit Ausnahme des treffsicheren Marks Lillienfelds erlaubten sich die Coburger immer wieder Fehlwürfe. Zwischenzeitlich leuchtete immer wieder ein Unentschieden von der Anzeigentafel, doch in der Schlussphase kippte das Spiel zugunsten der Günzburger. Luca Christl wurde zum Gegenstoß geschickt und Cremer brach kraftvoll durch: 29:27. Richtig freuen konnte sich darüber aber niemand, denn Youngster Christl verletzte sich in der Situation erneut am Knie. Es ging aber ein Ruck durch die Mannschaft. Die Coburger Überlegenheit der ersten Halbzeit war verflogen.

Zwar glich Coburg in der 49. Minute per Siebenmeter noch einmal zum 31:31 aus, zwei Treffer von Heisch und ein Tor durch Cremer brachten Günzburg dann aber endgültig auf die Siegerstraße. Valentyn Yaroshenko gelang für Cobrug kurz vor dem Abpfiff noch der 39:37-Schlusstreffer, am ersten Günzburger Heimsieg der Saison konnte dieses Tor aber auch nichts ändern. Mit 5:1-Punkten ist der VfL Günzburg damit gut in die neue Spielzeit gestartet. Die Mannschaft hofft nun auf eine milde Diagnose beim verletzten Luca Christl. (AZ)