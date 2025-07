Jettingen zu Gast bei einem „Gegner auf Augenhöhe“

Zehn Wochen nach dem letzten Bezirksligaspiel kehrt der VfR Jettingen in den Liga-Spielbetrieb zurück: Am Sonntagnachmittag ab 17 Uhr treffen die Jettinger auf die zweite Mannschaft des TSV Nördlingen.

In der vergangenen Spielzeit war die Bilanz zwischen Nördlingen II und Jettingen ausgeglichen. Das Hinspiel entschied das Team aus dem Donau-Ries knapp mit 2:1 für sich, das Rückspiel im vergangenen März gewann der VfR durch einen Treffer von Daniel Heidenberger mit 1:0.

„Gegner auf Augenhöhe“ für den VfR Jettingen

Auch in der Schlusstabelle war der Abstand zwischen den beiden Teams überschaubar. Schlussendlich beendete Jettingen die Saison mit einem Vorsprung von fünf Punkten und einen Platz über Nördlingen auf Rang fünf. Diese knappen Ergebnisse deuten auf ein enges Spiel am Sonntag hin. Auch Jettingens Trainer Johannes Putz erwartet einen „Gegner auf Augenhöhe“, schränkt aber ein: „Sie haben eine neu formierte Mannschaft. Wir müssen abwarten, wie sie schlussendlich auftreten.“ Generell seien Spiele gegen den TSV II stets eine große Herausforderung. „Nördlingen hat immer wieder starke Spieler aus der eigenen Jugend. Die sind gut ausgebildet und bringen technisch alles mit“, weiß Putz. „Das macht diese Duelle immer so schwierig.“

Einen besonderen Fokus legte Putz in der Spielvorbereitung auf die starke Offensive des kommenden Gegners. „Sie haben viele Tore geschossen“, erklärt er mit Blick auf die vergangenen Testspiele der Nördlinger. Unter anderem gewann der TSV gegen den SV Sportfreunde Dinkelsbühl, ein Team aus der Bezirksliga Mittelfranken Süd, klar mit 5:1.

Jettinger Lazarett lichtet sich

Eine positive Nachricht gibt es aus Sicht des VfR allerdings mit Blick auf das eigene Lazarett zu vermelden. Noch in der Vorbereitung war die personelle Lage so angespannt, dass sich Trainer Putz selbst auf die Auswechselbank setzen musste. Ein Drittel des Kaders fiel verletzungsbedingt aus. Inzwischen habe sich die Ausgangslage etwas verbessert. „Es sind noch nicht alle Spieler wieder zurück, aber es lichtet sich etwas“, erklärt Putz. Viele Spieler befinden sich aktuell noch im Aufbautraining. „Aber wir haben in Nördlingen schon zwei Spieler mehr zur Verfügung, als noch in der Vorbereitung“, sagt Putz.

Ein Vorteil für Jettingen könnte in den ersten Wochen der neuen Bezirksliga-Saison das bekannte Mannschaftsgefüge sein. Während viele Teams einen großen personellen Umbruch vorgenommen haben, blieb der VfR-Kader im Großen und Ganzen zusammen: Drei Abgängen stehen die drei Neuzugänge Simon Schwarz, Christoph Wachs und Simon Ost gegenüber.

Icon Vergrößern Die Jettinger Neuzugänge Simon Schwarz, Christoph Wachs und Simon Ost (von links). Foto: Ernst Mayer Icon Schließen Schließen Die Jettinger Neuzugänge Simon Schwarz, Christoph Wachs und Simon Ost (von links). Foto: Ernst Mayer

Klares Ziel für Spiel eins: „Selbstvertrauen mitnehmen“

Als Saisonziel hat Putz, neben der sportlichen Weiterentwicklung und mehr Konstanz bei den Leistungen, eine Platzierung unter den ersten vier ausgegeben. Dafür ist ein positives Ergebnis im ersten Spiel, gerade gegen einen ähnlich starken Gegner wie Nördlingen II, wichtig. „Wir wollen natürlich gut in die Saison starten“, sagt Putz.

Die Jettinger Ergebnisse in der Vorbereitung waren nicht optimal. Der VfR musste einige deutliche Niederlagen einstecken, allerdings gegen höherklassige Gegner. Unter anderem setzte es ein 0:4 gegen Regionalligist Schwaben Augsburg oder ein 1:5 gegen den Landesligisten FV Illertissen II. Aufgrund der höherklassigen Gegner wollte Putz diese Ergebnisse nicht überbewerten. Viel mehr stellte er die Leistung in den Testspielen in den Vordergrund. „Wir haben es spielerisch wirklich gut gemacht“, lobt er. Zudem beendete der VfR die Vorbereitung nach der zwischenzeitlichen Negativserie doch noch positiv mit zwei klaren Siegen: Auf ein 5:2 gegen den Kreisligisten Türk Gücü Lauingen folgte ein 3:0 beim Landesligisten TSV Aindling. „Wenn wir das Selbstvertrauen aus diesen beiden Spielen mitnehmen, bin ich optimistisch“, so Coach Putz mit Blick auf Sonntag.