ESV Burgau setzt in Germering beeindruckende Siegesserie fort

Der ESV Burgau setzt seine Erfolgsserie fort. Auch im neunten Spiel in Serie gewannen die Eisbären am Freitagabend und bleiben damit an der Spitze der Eishockey-Landesliga Gruppe A. Bei den Wanderers Germering gab es einen 7:3 (1:0/3:1/3:2)-Sieg. Besonders gut aufgelegt war beim Gastspiel in der oberbayerischen 40.000-Einwohnerstadt ESV-Topscorer David Ballner. Der 26-Jähriger erzielte vier Tore und war von den Gastgebern einfach nicht unter Kontrolle zu bringen.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

David Ballner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis