Eisbären feiern ersten Sieg gegen Sonthofen in dieser Saison

Ein Spitzenspiel, das seinen Namen tatsächlich verdient hat, lieferten die beiden Eishockey-Landesligisten ESV Burgau und ERC Sonthofen ab. Der gastgebende Tabellenzweite behielt am Ende mit 2:1 (2:0/0:0/0:1) die Oberhand gegen den Tabellenprimus aus dem Oberallgäu. Aus Sonthofen waren nur wenige Fans ihrem Team an die Mindel gefolgt, nach ESV-Angaben wohnten dem Spitzenspiel 800 Zuschauer bei. Noch lange nach Spielende war die Eishalle beinahe komplett gefüllt, die ESV-Fans feierten den Sieg mit ihren Helden. Mit diesem Erfolg kommen die Markgräfler den Sonthofern in der Tabelle näher: Der Vorsprung des ERC beträgt jetzt nur mehr drei Punkte. Allerdings haben die Burgauer eine Partie weniger ausgetragen und derzeit ein um 15 Treffer besseres Torverhältnis.

