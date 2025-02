ESV Burgau geht in die heiße Phase der Saison

Zwei Auftritte auf eigenem Eis hat Eishockey-Landesligist ESV Burgau am Wochenende vor der Brust. Am Freitagabend gastiert der ERC Lechbruck an der Mindel. Spielbeginn ist, wie immer freitags, um 20 Uhr, und am Sonntag kommt der EV Moosburg in den Eispalast beim Gsundbrunnenbad. Diese Begegnung beginnt, wie alle weiteren Sonntagsspiele in dieser Saison, nicht mehr um 18 Uhr, sondern um 18.30 Uhr.

