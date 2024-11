Burgauer Eisbären feiern gegen Ravensburg eindrucksvolles Comeback

Torreich war die Partie der Eishockey-Landesliga am Freitagabend zwischen dem ESV Burgau und dem EV Ravensburg. Insgesamt gab es 16 Treffer zu sehen. Am Ende gelang den Eisbären mit 11:5 (1:2/7:3/3:0) der bisher höchste Saisonerfolg. Nach Angaben des ESV Burgau waren 403 Zuschauer zum vierten Heimspiel der Serie 24/25 in den Burgauer Eispalast gekommen. Wie schon beim 7:3-Erfolg in Forst am 15. November feierten die Markgräfler ein furioses Comeback.

Ravensburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eisbär Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis