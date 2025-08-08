Jahreshauptversammlung des ESV Burgau: „Wir bleiben auf dem Teppich“

Zur Jahreshauptversammlung des ESV Burgau war das Vereinsheim im Eistadion sehr gut gefüllt. Der Vorstand nutzte die Gelegenheit unter anderem, um den Vereinsmitgliedern einen Einblick in die finanziellen Zukunftspläne bei den Eisären zu geben.

Zunächst ließ Vorstand Werner Gebauer allerdings die abgelaufene Saison Revue passieren. Zu Beginn seiner Ausführungen zeigte der Vereinschef die Urkunde zum Gewinn der bayerischen Meisterschaft: „Dieser Erfolg war nicht zu erwarten, es hat mich riesig gefreut. Das war eine Leistung, die nur aufgrund des sensationellen Teamgeists der Mannschaft möglich war.“

Viele Spieler für den ESV Burgau unbezahlbar: „Andere Vereine zahlen unglaubliche Summen“

Danach blickte Gebauer auf die kommende Spielzeit und erklärte, dass der ESV Burgau auch in der Bayernliga keine finanziellen Eskapaden vorhabe: „Wenn wir wieder absteigen sollten, werden wir mit schwarzen Zahlen absteigen“, machte der Vorstand deutlich. Gebauer ließ durchblicken, dass sich einige Spieler in Burgau beworben und dabei finanzielle Forderungen gestellt hätten, die schlichtweg nicht akzeptabel waren. „Andere Vereine zahlen unglaubliche Summen. Das machen wir nicht mit. Wir bleiben auf dem Teppich“, so der Funktionär.

Der Aufstieg in die Bayernliga sei mit Mehrkosten verbunden. Unter anderem würden die Kosten für die Schiedsrichter von bisher 8.500 Euro auf rund 15.000 Euro steigen, auch für den Einsatz von Security-Diensten bei einzelnen Partien müssten Mehrkosten eingerechnet werden. Die Eintrittspreise werden zur neuen Spielzeit moderat angehoben. „Ich wünsche mir für die kommende Saison ESV-Fans, wie sie die Augsburger Panther haben. Die Panther spielen schon seit einigen Jahren im Tabellenkeller der DEL und das Stadion ist meistens ausverkauft“, so Gebauer.

Kompletter Vorstand des ESV Burgau wiedergewählt

Anschließend lieferte Jugendleiter Benny Meer seinen Bericht ab. Die Eisbären brachten insgesamt sechs Juniorenteams an den Start. Die U9-, U11- und U13-Mannschaften sind eigenständig im Spielbetrieb, die U15-, U17 und U20 gehen als Spielgemeinschaft mit den Devils Ulm/Neu-Ulm an den Start. „In der kommenden Saison gehen rund neunzig Spielerinnen und Spieler für die Juniorenteams der Eisbären aufs Eis. Das sind 15 mehr, als in der abgelaufenen Spielzeit. Wir sind auf einem großartigen Weg“, beendete Meer seine Ausführungen. Bei der Abteilung Eiskunstlauf werden rund achtzig Läuferinnen in Burgau trainieren, rund 30 mehr als im Vorjahr.

Nach dem Kassenbericht von Schatzmeister Dr. Klaus Häring wurde die Vorstandschaft von der Versammlung entlastet. Außerdem standen im Rahmen der Versammlung Neuwahlen auf dem Programm. Für die zu wählenden Positionen gab es jeweils nur einen Bewerber, sodass der Wahlvorgang per Akklamation durchgeführt wurde. Die komplette Vorstandschaft wurde in ihren Ämtern bestätigt. Die Ergebnisse waren bei jeweils einer Enthaltung einstimmig. Nur die vorgeschlagenen und schließlich auch gewählten Kandidaten enthielten sich der Stimme.