Der ESV Burgau kehrt auf das Eis zurück

Am Freitagabend hat das Warten ein Ende: Um 20 Uhr geht der ESV Burgau zu seinem ersten Testspiel für die anstehende Saison in der Eishockey-Bayernliga auf das Eis. Zu Gast im Burgauer Eisstadion beim Gesundbrunnenbad ist dann Ligakonkurrent VfE Ulm/Neu-Ulm. Schon zwei Tage später gastiert die TSG Reutlingen in der Markgrafenstadt. Spielbeginn ist am Sonntag, 14. September, um 18.30 Uhr.

