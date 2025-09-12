Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

ESV Burgau testet gegen Ulm/Neu-Ulm und Reutlingen

Eishockey

Der ESV Burgau kehrt auf das Eis zurück

Mit zwei Testspielen bereitet sich das ESV Burgau am Wochenende auf die anstehende Saison in der Bayernliga vor. Mit dabei ist auch ein neuer Verteidiger.
Von Uli Anhofer
    • |
    • |
    • |
    Anton Schreiner (Mitte) soll als Verteidiger der ESV-Defensive Stabilität geben. Coach Erwin Halusa (links) und sein Co-Trainer Heinzi Heinrich halten große Stücke auf den 21-Jährigen.
    Anton Schreiner (Mitte) soll als Verteidiger der ESV-Defensive Stabilität geben. Coach Erwin Halusa (links) und sein Co-Trainer Heinzi Heinrich halten große Stücke auf den 21-Jährigen. Foto: ESV Burgau

    Am Freitagabend hat das Warten ein Ende: Um 20 Uhr geht der ESV Burgau zu seinem ersten Testspiel für die anstehende Saison in der Eishockey-Bayernliga auf das Eis. Zu Gast im Burgauer Eisstadion beim Gesundbrunnenbad ist dann Ligakonkurrent VfE Ulm/Neu-Ulm. Schon zwei Tage später gastiert die TSG Reutlingen in der Markgrafenstadt. Spielbeginn ist am Sonntag, 14. September, um 18.30 Uhr.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden