Eisbären drehen im letzten Drittel auf: 7:2 gegen Lechbruck

In ihrem zweiten Heimspiel binnen zwei Tagen spannten die Eisbären ihre Fans lange auf die Folter. Erst im letzten Drittel brachte der ESV Burgau den 7:2 (1:1/1:1/5:0)-Erfolg gegen den ERC Lechbruck unter Dach und Fach. Damit bleiben die Markgräfler auch im elften Spiel in Folge ungeschlagen und belegen den zweiten Tabellenplatz der Landesliga Gruppe 1. Mit von der Partie war David Ballner. Der Topscorer der Burgauer musste während der Begegnung am Freitag gegen den SC Forst wegen einer Verletzung nach dem ersten Drittel aufhören. Nach der Partie wurde Marvin Mändle für sein 200. Spiel im Trikot der Eisbären geehrt. Bester Spieler der Burgauer wurde David Zachar, aufseiten der Ostallgäuer konnte sich Torwart Philipp Wieland über diese Auszeichnung freuen. Der 24-jährige Goalie hielt seine Mannschaft mit tollen Paraden bis zum Schlussdrittel im Spiel.

Uli Anhofer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lechbruck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eisbär Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis