ESV Burgau verpflichtet Luis Waaßmann und Ondrej Vaculik

Eishockey

Torwart und Stürmer verstärken Eisbärenkader

Noch fünfeinhalb Wochen, dann beginnt für den ESV Burgau das Abenteuer Bayernliga. Für die anstehende Saison hat das Team Luis Waaßmann und Ondrej Vaculik verpflichtet.
Von Uli Anhofer
    Ondrej Vaculik (links) und Louis Waaßmann (rechts), hier mit Co-Trainer Heinzi Heinrich, verstärken den ESV Burgau.
    Ondrej Vaculik (links) und Louis Waaßmann (rechts), hier mit Co-Trainer Heinzi Heinrich, verstärken den ESV Burgau.

    Kurz vor dem ersten Eistraining hat der ESV Burgau zwei weitere Neuzugänge präsentiert: Torhüter Louis Waaßmann und Stürmer Ondrej Vaculik schließen sich dem Bayernligisten an. Beide bringen eine interessante sportliche Vita mit.

