Torwart und Stürmer verstärken Eisbärenkader

Kurz vor dem ersten Eistraining hat der ESV Burgau zwei weitere Neuzugänge präsentiert: Torhüter Louis Waaßmann und Stürmer Ondrej Vaculik schließen sich dem Bayernligisten an. Beide bringen eine interessante sportliche Vita mit.
Eishockey
Kurz vor dem ersten Eistraining hat der ESV Burgau zwei weitere Neuzugänge präsentiert: Torhüter Louis Waaßmann und Stürmer Ondrej Vaculik schließen sich dem Bayernligisten an. Beide bringen eine interessante sportliche Vita mit.
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden