Torwart und Stürmer verstärken Eisbärenkader

Kurz vor dem ersten Eistraining hat der ESV Burgau zwei weitere Neuzugänge präsentiert: Torhüter Louis Waaßmann und Stürmer Ondrej Vaculik schließen sich dem Bayernligisten an. Beide bringen eine interessante sportliche Vita mit.

