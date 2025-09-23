Testspiel-Highlight in Burgau: FC Augsburg testet gegen den SSV Ulm

Während der Länderspielpause im Oktober absolviert der FC Augsburg ein weiteres Testspiel in der Region. Am Mittwoch, 8. Oktober, (17.30 Uhr) trifft die Mannschaft von Sandro Wagner in Burgau auf den SSV Ulm.

Tickets sind ab sofort über den FCA-Onlineshop sowie in der FCA-Geschäftsstelle (Bürgermeister Ulrich-Straße 90) und im Fanshop in der Maximilianstraße erhältlich.

Die Eintrittspreise: • Erwachsene: 10 Euro • Ermäßigt: 8 Euro • Kinder (0–14 Jahre): 5 Euro • Rollstuhlfahrer: 8 Euro

Es herrscht freie Platzwahl. Es steht lediglich ein kleines Sitzplatz-Kontingent zur Verfügung, das ausschließlich nach dem Prinzip „first come, first serve“ vergeben wird. Eine Reservierung von Sitzplätzen ist nicht möglich. Der Einlass ins TSV-Sportzentrum in Burgau beginnt ab 16.00 Uhr.

FCA-Fans, die nicht vor Ort sein können, haben die Möglichkeit, die Partie exklusiv im FCA TV zu verfolgen. Nach dem Spiel werden auch das Relive, alle Highlights sowie die Stimmen zum Spiel im FCA TV angeboten. Wer noch kein FCA-TV-Abonnement hat, kann online einen Tagespass, Monatspass oder ein Jahresabo abschließen. (AZ)