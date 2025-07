Großer Andrang: 88 Mannschaften nehmen am Fielmann-Cup in Günzburg teil

Bevor es in die Sommerferien geht, fliegt auf den Plätzen des Dossenberger Gymnasiums noch einmal der Ball durch die Lüfte: Zum 21. Mal findet dort das große Handballjugendturnier des VfL Günzburg statt.

Insgesamt 88 Mannschaften sind der Einladung gefolgt und werden an dem Fielmann-Cup teilnehmen. Das Teilnehmerfeld ist bunt gemischt, Günzburg profitiert hier von der Landesgrenze zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Der Verein Frisch-Auf Göppingen, von dem sowohl die Herren als auch die Damen in der 1. Bundesliga spielen, kommt mit vier Mädchenmannschaften an die Donau.

Fielmann-Cup lockt viele Teams: VfL Günzburg meldet allein 19 Mannschaften

Eine weite Anreise haben die Franken aus Roßtal. Der TSV Schwabmünchen, bekannt für seine gute Jugendarbeit, kommt mit neun Nachwuchsmannschaften. Nur noch getoppt wird diese Zahl vom VfL Günzburg selbst, dessen Handballboom durch ganze neunzehn teilnehmende Teams unterstrichen wird. Das gab es noch nie.

Eröffnet wird das Turnier am Samstag um 10 Uhr. An diesem Tag wetteifern zunächst die älteren Jugendmannschaften von der A- bis zur C-Jugend um die Pokale und Sachpreise. Die Finals finden ab 16.40 Uhr statt. Einziger Wermutstropfen: Erneut kam kein Turnier der männlichen A-Jugend zustande.

Kinderhandballtag steigt am Sonntag

Am Sonntag ist dann Kinderhandballtag. Ab 9 Uhr wuselt auf den Plätzen, auf denen es drunter und drüber gehen wird. Einfach nur spielen, keine taktischen Zwänge. Stattdessen werden die Kleinsten frei ihre ersten Schritte auf dem Handballfeld gehen. Einer der Höhepunkte ist das Mini-Turnier ab 9.20 Uhr. Die Endspiele werden ab 16 Uhr angepfiffen. Damit möglichst viele Kinder eine Erinnerung mit nach Hause nehmen dürfen, gibt es Gold-, Silber- und Bronzemedaillen. Fast noch bedeutender als ein ganzer Turniersieg ist aber der Umgang mit kleinen Niederlagen. Die Endspiele werden ab 16 Uhr angepfiffen.

Im Rahmen des Fielmann-Cups zeigt sich auch die organisatorische Kraft des VfL Günzburg. Beinahe die gesamte Handballabteilung wird mit anpacken. Am Freitag wird aufgebaut, am Sonntagabend soll alles so ausschauen, wie vorher. Heiß wird es im Grillwagen hergehen, viel muss gespült und ausgeschenkt werden. Fast alle Turnierspiele werden zudem von Günzburger Amateurschiedsrichtern gepfiffen. (AZ)