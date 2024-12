Siegesserie: Eisbären freuen sich auf zwei Heimauftritte vor Weihnachten

Am vierten Adventswochenende dürfen sich die Fans des ESV Burgau gleich auf zwei Heimauftritte ihrer Eisbären freuen. Heute Abend um 20 Uhr gastieren die Nature Boyz Forst in der Burgauer Eishalle und am Sonntag um 18 Uhr geben die Akteure des ERC Lechbruck ihre Visitenkarte in der Mindelstadt ab. Die ESV-Fans hoffen natürlich auf zwei Siege. Im ersten Vergleich mit den Forstern holten die Burgauer einen 7:4-Sieg. In dieser Partie am 15. November lagen die Markgräfler elf Minuten vor Ende der Partie mit 1:4 hinten, dann rappelte sich die Truppe um Kapitän David Heinrich auf und traf sechsmal hintereinander ins Schwarze. Bei diesem Sieg der Markgräfler war deutlich zu erkennen, dass eine Truppe auf der 1800 Quadratmeter großen Eisfläche steht, die zusammenhält und auch vermeintlich klare Rückstände in einen deutlichen Sieg verwandeln kann.

