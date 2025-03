SG Burgau/Mönstetten erkämpft sich 2:2 gegen FC Augsburg

Mit einer couragierten Vorstellung knöpften die Frauen der SG Burgau/Mönstetten dem neuen Tabellenführer der Bezirksoberliga FC Augsburg einen Zähler ab. Das 2:2 Unentschieden entsprach dem Spielverlauf der von Schiedsrichter Berat Miftari tadellos geleiteten Partie. Diese Meinung vertraten auch die beiden Trainer Jürgen Fuchs (FCA) und Timo Winstel. Fuchs zeigte sich sehr zufrieden mit dem gewonnenen Punkt, der sein Team schließlich an die Tabellenspitze führte, während SG-Coach Winstel die nachlassenden Kräfte seiner Truppe in der Endphase des Spiels für den letztlich verdienten Ausgleich der Augsburgerinnen verantwortlich machte.

Nach einer Riesenchance von Julia Bamberger in der elften Minute, die eine gegnerische Abwehrspielerin auf der Torlinie zunichtemachte, gelang den Gästen mit ihrer ersten gelungenen Aktion der Führungstreffer. Nina Fuchs nutzte clever einen Abwehrfehler, umkurvte Torfrau Magdalena Mösenlechner und schob zum 0:1 ein. Die Einheimischen zeigten sich keineswegs geschockt, sondern fanden nun richtig gut in die Partiel. Sie erspielten sich mehrere gute Tormöglichkeiten, die beste davon veredelte Veronika Jakl mit einem souverän verwandelten Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich (25. Minute).

Kurz vor der Pause zeigte Ramona Bamberger all ihre Klasse und Erfahrung, als sie einer FCA-Abwehrspielerin an der Strafraumgrenze den Ball buchstäblich abluchste und ihre Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Hälfte zwei verlief zunächst völlig offen, doch die Gäste entwickelten stetig mehr Druck auf das Gehäuse der SG. Nach einem Eckball herrschte große Verwirrung im Strafraum und Magdalena Debes sorgte mit ihrem Kopfball zum 2:2 für das gerechte Endergebnis. (AZ)