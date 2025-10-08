Highlights neben dem Platz: So lief das Spiel zwischen Augsburg und Ulm in Burgau

Wie groß die Strahlkraft des FC Augsburg und des SSV Ulm auch im Landkreis Günzburg ist, war am Mittwochnachmittag in Burgau deutlich spürbar. Insgesamt 2000 Menschen kamen zum Burgauer Fußballplatz, meist in Fankleidung des Bundes- beziehungsweise des Drittligisten, um sich das Testspiel der beiden Mannschaften anzusehen.

Selten genug kommt so ein Highlight in der Region schließlich vor. Letztmals spielten die Augsburger im Sommer 2012 in Burgau. Die Vorfreude vor der Wiederauflage war im Publikum dementsprechend spürbar. Schon wenige Minuten, nachdem der Burgauer Sportpark seine Türen geöffnet hatte, waren die wenigen Sitzplätze auf der einzigen Tribüne größtenteils besetzt.

Großer Kinderjubel bei der Ankunft des FCA-Busses

Um sich die Zeit bis zum Anpfiff zu vertreiben, stellten einige Kinder aus der Burgauer Fußballjugend ihr Können an einer aufgeblasenen FCA-Torwand unter Beweis. „Ich habe eine Augsburg-Fahne gewonnen“, freute sich eines der Kinder nach drei Treffern.

Andere Kinder warteten sehen süchtig am Eingang des Stadions, bis der Bus mit den Augsburger Spielern ankam. „In vier Minuten sind sie da“, machte sich unter den Nachwuchskickern ein Gerücht breit. Tatsächlich dauerte es noch knapp zehn Minuten länger, als vermutet, doch als der Bus endlich vorfuhr, war der Kinderjubel groß.

Genau darum gehe es bei solchen Spielen, so Daniel Baumeister, 1. Abteilungsleiter des TSV Burgau. „Das sollte hier ein Familienevent sein“, erklärte er nach dem Abpfiff. „Kinder sollen hier in ihrer Nähe mit ihren Eltern oder Großeltern für wenig Geld ihren Lieblingsverein sehen“, sagte er. „Für das spielerische Niveau kommt vermutlich keiner“, verwies er auf die Partie, die mit einem 1:1-Unentschieden endete.

TSV Burgau zufrieden: „Es lief alles so, wie wir es uns vorgestellt haben“

Bei Augsburg fehlten viele Akteure, die sich aktuell bei ihren Nationalmannschaften befinden, sodass Jugendspieler zum Zug kamen. Auch bei Ulm bekamen einige Stammspieler eine Pause. Das machte sich auf dem Platz bemerkbar. Vor allem in der 2. Halbzeit waren Chancen Mangelware. Und so zogen mitunter andere Dinge abseits des Spielgeschehens die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich. Immer wieder sorgte eine Drohne, die der FCA über den Platz fliegen ließ, um die Spielzüge im Nachhinein analysieren zu können, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern für Begeisterung. Richtig laut wurde es bei den Zusehenden zudem kurz vor Schluss, als ein kleiner Junge über die Spielfeldbande sprang und für ein Selfie über den Platz zu FCA-Torwart Nediljko Labrović sprintete.

Nach dem Abpfiff bekamen dann auch die weiteren Fans die Gelegenheit, Bilder mit den Spielern zu schießen oder Autogramme zu ergattern. „Für die Kinder ist das natürlich genial“, erklärte Baumeister dazu. Für ihn persönlich seien die Stunden bis zu dem Spiel noch sehr stressig gewesen. „Es waren noch viele Kleinigkeiten zu erledigen. Ich habe den Anpfiff herbeigesehnt.“ Insgesamt habe sich all die Arbeit aber gelohnt. „Es lief alles so, wie wir es uns vorgestellt haben“, lautet sein Fazit.