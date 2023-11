Fußball

vor 20 Min.

Bezirksliga: Günzburg und Jettingen mit personellen Engpässen

Plus Die Personalsituation ist vor den Heimspielen in Günzburg und Jettingen angespannt. Zum Rückrundenstart kommen Landesliga-Absteiger.

Von Uli Anhofer Artikel anhören Shape

Zum Auftakt in die Rückrunde stehen für die beiden verbliebenen Fußball-Bezirksligisten aus dem Landkreis Günzburg Heimspiele auf dem Programm. Zu Gast auf den beiden Sportplätzen in Jettingen und Günzburg sind die zwei Landesligaabsteiger Gersthofen und Hollenbach. Am vergangenen Spieltag gab es weder für Jettinger noch für Günzburger etwas Zählbares.

Der VfR musste eine deutliche 0:6-Klatsche auf eigenem Geläuf gegen den VfR Neuburg/Donau einstecken. Der FCG unterlag, ebenfalls zu Hause, Landkreisnachbar FC Horgau mit 1:2. Während der VfR Jettingen trotz der Heimklatsche in ruhigen Tabellenregionen unterwegs ist, sollte der FC Günzburg bei nur sechs Punkten Vorsprung auf einen der beiden Relegationsplätze wieder einmal dreifach punkten. Aus den jüngsten drei Partien holten die Kreisstädter lediglich einen Punkt. Spannend dürfte sein, wie der VfR Jettingen die 0:6-Klatsche vom vergangenen Sonntag gegen den VfR Neuburg/Donau verdaut hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen