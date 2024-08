Bezirksliga: Kann Günzburg in Haunstetten endlich punkten?

Kaum Zeit zur Erholung haben die Kicker des FC Günzburg in der Fußball-Bezirksliga-Nord. Nach der Heim-Hitzeschlacht gegen den TSV Ziemetshausen am vergangenen Samstag müssen die Kreisstädter am Donnerstag (Feiertag, Maria Himmelfahrt) um 14 Uhr beim TSV Haunstetten antreten. Das Team aus dem Augsburger Stadtteil trägt seine Partien auf dem TSV-Sportgelände an der Landsberger Straße im Süden Augsburgs aus.

FC Günzburgs nächste Hürde: Auswärtsspiel gegen TSV Haunstetten

Der TSV Haunstetten ist neu in der Nordgruppe der schwäbischen Bezirksliga. Von 2019 bis 2024 kickten die Haunstetter in der Südgruppe. In der vergangenen Spielzeit erreichte die Truppe den zwölften Platz und entging nur um einen Punkt den Relegationsspielen. In dieser Saison läuft es bislang sehr gut für die Mannschaft von Spielertrainer Raffael Friedrich. Nach drei Partien steht der TSV Haunstetten mit zwei Siegen und einer Niederlage auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Truppe gelangen Erfolge gegen Rinnenthal (4:1) und Stätzling (3:1), beide aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.

Zum Auftakt verloren die Haunstetter mit 3:4 beim TSV Dinkelscherben. Beim TSV Haunstetten spielt mit Simon Hille ein Akteur, der auch im Landkreis Günzburg seine Spuren hinterlassen hat. In der Vergangenheit kickte Hille beim TSV Burgau, SC Ichenhausen und dem SC Bubesheim. Hille trug sich in dieser Spielzeit auch schon in die Torschützenliste des TSV Haunstetten ein.

Bisher drei Niederlagen: Personeller Umbruch beim FCG

Der FC Günzburg wartet dagegen noch auf ein Erfolgserlebnis. Die Mannschaft, die vor der Saison einen argen personellen Aderlass hinnehmen musste, hat bisher dreimal gespielt und dreimal verloren, was ganz klar nach Fehlstart aussieht. Am vergangenen Samstag waren die Kreisstädter dennoch ganz nahe dran am ersten Punkterfolg der Saison. Erst in der Schlussphase schnappte die Truppe um Torjäger Max Lamatsch noch drei Treffer und unterlag schließlich dem TSV Ziemetshausen mit 1:3, der derzeit gut in Form zu sein scheint.

Die Aufgabe gegen den TSV Haunstetten wird für die Günzburger Bezirksligisten sicher nicht einfach. Doch FCG-Trainer Robert Nan ist es derzeit ganz egal, auf welchem Tabellenplatz der jeweilige Gegner seiner Mannschaft steht: „Wenn wir so weitermachen, wie im Spiel gegen den TSV Ziemetshausen und unsere Leistung über neunzig Minuten bringen, dann ist das erste Erfolgserlebnis nur noch eine Frage der Zeit“, sagte er im Gespräch mit unserer Redaktion.