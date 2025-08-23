„Mund abwischen und weitermachen“ beim VfR Jettingen

Sechs Spiele, drei Siege, drei Niederlagen – die Bilanz des VfR Jettingen ist nach dem ersten Fünftel der Bezirksliga-Saison 2025/26 ausgeglichen, das Team belegt Rang sieben. Dabei wäre eine bessere Platzierung durchaus möglich gewesen. Beim 1:2 gegen den TSV Zusmarshausen am Mittwochabend zeigten die Gäste aus dem Landkreis Augsburg zwar eine starke Leistung, Jettingen scheiterte durchaus aber auch an sich selbst. „Bei uns hat die Gier vor dem Tor gefehlt“, bemängelte Jettingens Trainer Johannes Putz nach der Begegnung.

VfR-Trainer Putz: „Haben die Möglichkeit, es wieder besser zu machen“

Mit einem Sieg wäre Jettingen auf Rang drei vorgerückt, so steckt der VfR vorerst weiterhin im Tabellenmittelfeld fest. Mit Was-Wäre-Wenn-Gedankenspielchen will sich Putz aber nicht zu lange aufhalten. „Wir haben am Sonntag die Möglichkeit, es wieder besser zu machen“, sagt er. Um 15 Uhr spielt seine Mannschaft am Sonntagnachmittag beim BC Rinnenthal. „Also müssen wir den Mund abwischen und weitermachen.“

Mit Rinnenthal erwartet Putz einen tief stehenden Gegner. „Sie werden viel mit langen Bällen spielen. Außerdem sind sie zweikampfstark“, warnt er. Mit Manuel Utz hat der BC obendrein den zweitbesten Torjäger der Vorsaison in seinen Reihen, in 27 Spielen traf der Stürmer 26 Mal. „Er ist ein Ausnahmespieler. Auf ihn müssen wir natürlich aufpassen“, sagt Putz. Im eigenen Spiel setzt der 40-Jährige den Fokus in der Offensive auf die Gier vor dem Tor, die er zuletzt vermisst hatte. „Hinzu kommt wieder das alte Thema: Wir müssen in der Verteidigung konstanter werden“, lauten die Pläne des Trainers.